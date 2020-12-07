Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет официально запретил посещать Олимпийские игры руководству НОК Беларуси и Александру Лукашенко.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси, как заявили в комитете, не способствует защите спортсменов от политической дискриминации.

Также Международный олимпийский комитет приостановил все выплаты, направленные в Беларусь.

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Исключением является непосредственное финансирование подготовки белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

Отмечается, что несмотря на позицию Александра Лукашенко, спортсмены из Беларуси обязательно будут участвовать в Олимпийских играх.

Интересно, что запрет был наложен на главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова: он является одним из подозреваемых в убийстве Романа Бондаренко — участника протестов в Минске, которого жестоко избили и похитили неизвестные мужчины в масках.

Ужасный инцидент произошел поздно вечером 11 ноября, когда неизвестные перерезали бело-красно-белые ленты во дворе одного из домов.

После словесного конфликта мужчины в масках стали нападать и бить жителей дома: среди них был и Роман.

С тяжелым отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами он был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Роман Бондаренко умер, не приходя в сознание. Гибель активиста вызвала массовое возмущение, однако марш его памяти 15 ноября в Минске был разогнан властями.

Источник: NEXTA