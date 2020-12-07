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Валентина Летяк |

Трамп никому не даст вакцину от Covid-19, пока не обеспечат США – Fox News

8 декабря Дональд Трамп может подписать указ о первоочередном обеспечении американцев вакцинацией против Covid-19.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

– Первоочередная задача — обеспечить распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем их поставки по всему миру для получения международного доступа, – рассказал собеседник.

По его прогнозам, другие страны могут рассчитывать на получение вакцины в конце весны или начале лета.

Читайте: Вакцина от Covid-19 станет доступной всем американцам: в США назвали сроки

Другой источник сообщил, что разрешение на использование вакцин Pfizer-BioNTech может быть уже в пятницу, 11 декабря.

Вакцина против коронавируса в США

1 декабря в США поступила первая партия вакцины от фармацевтической компании Pfizer. Однако для ее использования необходимо дождаться утверждения Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Сейчас США входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса — вместе с Индией и Бразилией.

Джерело: Fox News

Фото: Dreamstime

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