В Индии из-за неизвестной болезни массово госпитализировали более 200 человек

На юге Индии в штате Андхра-Прадеш из-за неизвестной болезни по меньшей мере один человек умер, еще 227 больных госпитализировали.

Врачи говорят, что у пациентов широкий спектр симптомов — от тошноты до приступов и потери сознания.

— У больных людей, особенно детей, внезапно начиналась рвота после жалоб на то, что у них чешутся глаза. Некоторые из них потеряли сознание или перенесли ряд приступов, — рассказал один из медработников государственной больницы.

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Известно, что 70 пациентов выписали из больниц, еще 157 пытаются вылечить. Главный министр штата Джаганмохан Редди сообщил, что в город Элур отправили специальные медицинские бригады для расследования причины болезни.

Штат Андхра-Прадеш был одним из наиболее пострадавших от коронавируса — Covid-19 здесь заболели 800 тыс. человек. Но министр здравоохранения штата заявил, что все пациенты получили отрицательный тест на коронавирус.

Также в качестве причины заболевания исключили загрязнение воды или воздуха.

Согласно статистике распространения коронавируса в мире, по состоянию на 7 декабря Индия находится на втором месте по количеству больных — Covid-19 здесь заразились 9 644 222 человека.

По количеству инфицированных и жертв инфекции лидируют США, где с начала распространения вируса зафиксировано 14 754 719 случаев заражения и 282 254 смерти.