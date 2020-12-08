Путина прячут в Сочи, построив ему копию кабинета в Ново-Огарево – СМИ

Владимир Путин по меньшей мере с конца лета проживал на своей даче в Сочи, где ему построили точную копию кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Таким образом президент России пытается скрыть свое местонахождение, пишет российское СМИ со ссылкой на собственные источники.

Журналистам показалось странным, что самолет Владимира Путина прилетел в Санкт-Петербург 3 ноября, где президент осмотрел ледокол Виктор Черномырдин, из Сочи, хотя сайт Кремля писал, что глава государства предыдущие дни работал в Ново-Огарево.

2 ноября Путин, по информации Кремля, из кабинета в подмосковной резиденции общался со школьниками при помощи видеосвязи.

В то же время сотрудники президента в тот день находились в Сочи, откуда и вылетели в Санкт-Петербург на следующий день, рассказали расследователям источники.

Чтобы запутать общество, и быть “ближе к народу во время эпидемии коронавируса”, Путин построил себе в Сочи копию кабинета в Ново-Огарево, рассказали журналистам четыре различных источника.

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В резиденции Путина установили дезинфекционный тоннель

Ранее стало известно, что в резиденции Путина в Ново-Огарево установили туннель для дезинфекции.

Принцип работы туннеля в том, что на человека внутри распыляется дезинфицирующий раствор.

Источник: Проект

Фото: Кремль, Проект