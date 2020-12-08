Путіна ховають у Сочі, побудувавши йому копію кабінету в Ново-Огарьово – ЗМІ

Володимир Путін щонайменше з кінця літа проживав на своїй дачі в Сочі, де йому побудували точну копію кабінету в підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

Таким чином президент Росії намагається приховати своє місцезнаходження, пише російське ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Журналістам здалося дивним, що літак Володимира Путіна прилетів у Санкт-Петербург 3 листопада, де президент оглянув криголам Віктор Черномирдін, із Сочі, хоча сайт Кремля писав, що глава держави попередні дні працював у Ново-Огарьово.

2 листопада Путін, згідно з інформацією Кремля, із кабінету в підмосковній резиденції спілкувався зі школярами за допомогою відеозв’язку.

Водночас співробітники президента в той день перебували в Сочі, звідки й вилетіли до Санкт-Петербурга наступного дня, розповіли розслідувачам джерела.

Щоб заплутати суспільство, і бути “ближчим до народу під час епідемії коронавірусу”, Путін побудував собі в Сочі копію кабінету в Ново-Огарьово, розповіли журналістам чотири різних джерела.

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У резиденції Путіна встановили дезінфекційний тунель

Раніше стало відомо, що у резиденції Путіна в Ново-Огарьово встановили тунель для дезінфекції.

Принцип роботи тунелю в тому, що на людину всередині розпорошується дезінфікуючий розчин.

Джерело: Проект

Фото: Кремль, Проект