Распад империи: почему Россия не развалится после ухода Путина

России не обязательно будет угрожать развал после того, как президент Владимир Путин отойдет от власти.

Такое мнение высказал известный немецкий журналист издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

По его словам, в настоящее время нет предпосылок для того, чтобы при первой возможности республики “начали разбегаться”.

О том, что центральная власть Москвы удержится, свидетельствует отсутствие в настоящее время крупных конфликтов, как были вокруг Чечни, объяснил Шолль.

Не видно также в республиках сильных движений за независимость, добавил журналист.

— Мне кажется, наоборот — регионы будут надеяться, что в Москве появится новая система — более справедливая, менее централистская — и будут пытаться на это влиять, — отметил он.

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Путин планирует уход на пенсию

Принятие в России ряда законов натолкнуло журналистов на предположение, что российский президент готов отдать власть.

Российские депутаты внесли в парламент два законопроекта, которые предусматривают особые положения для бывших президентов.

Речь идет о пожизненном месте для президента в качестве сенатора в Совете Федерации России и пожизненном иммунитете от уголовного преследования.

Также на предстоящий уход на пенсию намекает состояние здоровья Путина, который, как пишут в СМИ, может страдать от болезни Паркинсона.

Фото: Кремль