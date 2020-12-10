Торговая комиссия США требует от Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против социальной сети Facebook.

Комиссия попросила суд обязать компанию продать Instagram и WhatsApp и отметила, что Facebook занимается систематическим устранением конкурентов, покупая малые и перспективные компании, как это произошло в случае с Instagram в 2012 году и с WhatsApp в 2014.

По словам генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиши Джеймс, Facebook пользуется своей монополией для устранения мелких конкурентов, подавляя их за счет обычных пользователей.

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А представители Facebook назвали действия властей “ревизионизмом” и заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно FTC несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp.

Это второй случай исков против крупных компаний. В октябре 2020 Министерство юстиции подало иск против Google за злоупотребление доминирующим положением в области онлайн-поиска и рекламы в интернете. По обвинению в ограничении конкурентов под следствием Конгресса и федеральных властей находятся также компании Amazon и Apple.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая около 2,7 млрд пользователей. Рыночная стоимость компании оценивается в $800 млрд, генеральный директор компании Марк Цукерберг входит в топ-5 самых богатых людей в мире.

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За последние 15 лет Facebook поглотил, кроме Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний.

В 2019 году Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей и ввела новые контролирующие правила и ограничения в отношении компании.

Источник: Федеральная торговая комиссия