Президент Литвы не переехал в резиденцию из-за очень дорогого ремонта

Президент Литвы Гитанас Науседа решил не переезжать в государственную резиденцию в районе Турнишкес, хотя планировал это сделать. Его мнение изменила смета работ по обновлению резиденции.

Канцлер президентской службы Альге Будрио объяснила, что переезд Науседа отменили после оценки состояния президентской резиденции и рассмотрения вариантов ее обновления, подготовленных экспертами.

Запланированные на реновацию резиденции в Турнишкес €359 тыс. останутся в бюджете Литвы. В ближайшее время президентская служба рассмотрит возможные варианты использования этой и других резиденций и земли в районе.

— Президент считает, что резиденция в Турнишкес может быть не только домом для президентской семьи, но и местом для приема иностранных гостей и проведения протокольных мероприятий, — уточнила Альге Будрио.

Гитанас Науседа стал президентом Литвы в июле 2019 года. С тех пор он жил в своем частном доме в столичном районе Павильнис. В течение определенного времени отсутствие специального оборудования осложняло работу президента. Сейчас там уже оборудовали пост для охраны.

Источник: Delfi