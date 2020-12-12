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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Президент Литви не переїхав у резиденцію через дуже дорогий ремонт

Президент Литви Гітанас Науседа вирішив не переїжджати в державну резиденцію в районі Турнішкес, хоча раніше планував це зробити. Його думку змінив кошторис робіт з оновлення резиденції.

Канцлер президентської служби Альге Будріте пояснила, що переїзд Науседи скасували після оцінки стану президентської резиденції та розгляду варіантів її оновлення, підготовлених експертами.

Заплановані на реновацію резиденції в Турнішкес €359 тис. залишаться в бюджеті Литви. Найближчим часом президентська служба розгляне можливі варіанти використання цієї та інших резиденцій і землі в районі.

– Президент вважає, що резиденція в Турнішкес може бути не лише домом для президентської сім’ї, а й місцем для приймання іноземних гостей і проведення протокольних заходів, — уточнила Альге Будріте.

Гітанас Науседа став президентом Литви в липні 2019 року. Відтоді він жив у своєму приватному будинку в столичному районі Павільніс. Упродовж певного часу відсутність спеціального обладнання ускладнювала роботу президента. Нині ж там уже обладнали пост для охорони.

Джерело: Delfi

Фото: Getty Images

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