Китай, Гражданская война и соцсети: почему Трамп блокирует проект оборонного бюджета США

Президент Дональд Трамп будет блокировать проект оборонного бюджета США.

О своих намерениях политик сообщил в соцсетях.

— Китай выиграет больше всех от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето, — предупредил Дональд Трамп.

Отмечается, что президентское вето является реакцией на ряд недоработок в предложенном документе.

Во-первых, новый оборонный бюджет США не содержит пункта об этике в сфере коммуникаций, который действовал с 1996 года.

Речь идет о защите американских технологических компаний от судебных исков, касающихся интернет-контента с целью предотвращения онлайн-цензуры.

Во-вторых, документ предусматривает переименование военных объектов США в обязательном порядке.

Речь идет о названиях в честь деятелей во времена Гражданской войны 1861-1865 годов, в частности лидеров Конфедеративных Штатов Америки.

Оборонный бюджет США

Кроме критических моментов, оборонный бюджет США на новый финансовый год содержит “традиционный” пакет санкций против РФ, в том числе и касательно газопровода Северный поток — 2.

Также новый проект бюджета предоставляет $250 млн для Украины на помощь вооруженным силам. К слову, это на $50 млн меньше, чем в прошлом году.

Общий бюджет оборонной сферы США составит более $740 млрд, из которых $69 будет направлено за рубеж.