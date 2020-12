В Украине и мире все сервисы Google восстановили работу после масштабного сбоя. В общем Google не работал 45 мин.

За это время люди успели сделать большое количество мемов на тему сбоя Google.

Факты ICTV собрали для вас самое смешное.

YouTube not working: Half the world: #YouTubeDOWN pic.twitter.com/EAsW3PErTK

Searching in google for why google is

down*

Google:#GoogleDown #YouTubeDOWN #Google pic.twitter.com/XB79F2ahxo

