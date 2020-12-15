Президент США Дональд Трамп сообщил, что генпрокурор Уильям Барр покидает свой пост.

— Согласно письму об отставке, Барр покинет свой пост как раз перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей. Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора. Ричард Донохью возьмет на себя обязанности заместителя генерального прокурора, — написал Трамп.

Он также сообщил, что ранее провел встречу с генпрокурором в Белом доме и поблагодарил его за выдающуюся работу.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленных источников сообщало, что Барр рассматривает вопрос о том, чтобы покинуть свой пост до конца срока полномочий Трампа.

На решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов, отмечают наблюдатели.

По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Трамп не раз критиковал Барра, в частности, за то, что тот, по мнению президента, недостаточно тщательно проверял сообщения о нарушениях на выборах в США.

Победа демократии

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. За него и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис свои голоса отдали 306 выборщика, а за действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса – 232.

Для победы необходимо было получить минимум 270 голосов. Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.