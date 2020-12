Президент США Дональд Трамп сообщил, что генпрокурор Уильям Барр покидает свой пост.

Он также сообщил, что ранее провел встречу с генпрокурором в Белом доме и поблагодарил его за выдающуюся работу.

…Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM

