В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью раскрыло масштабную сеть педофилов. Правоохранители подозревают, что в ней задействованы 30 тыс. человек.

— Я не рассчитывал на такую степень жестокого обращения с детьми в интернете, — заявил министр юстиции Питер Бейзенбах.

Полиция установила, что около 30 тыс. человек обменивались контентом, на котором изображены фиктивные или реальные акты насилия над детьми. Сейчас правоохранители ищут всех причастных. Пока удалось идентифицировать личности 70 педофилов.

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Расследование стартовало в октябре 2019 года, когда полиция арестовала 27-летнего солдата. Он получил 10 лет тюрьм, пока его поместили в психиатрическое учреждение на неопределенный срок.

Правоохранителям уже удалось арестовать порядка 11 человек, также правоохранители опознали по меньшей мере трех жертв в возрасте 5, 10 и 12 лет.

Педофил из Винницкой области

В Винницкой области 28-летний пьяный мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку, которая приходится ему родственницей.

Более того, при осуществлении действий сексуального характера мужчина несколько раз ударил ребенка.

Ранее судимого мужчину уже задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.