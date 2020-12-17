ЕС продлил санкции против России на полгода

Европейский Союз принял решение о продолжении экономические санкций против России еще на полгода, а именно до 31 июля 2021 года.

Санкции продолжаются против предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.

— Сегодня Совет принял решение продолжить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, — заявили в ЕС.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынков капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений.

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Меры также запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всей оборонной техники и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных потребителей в России. Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Санкции против РФ

Экономические санкции против России ввели 31 июля 2014 в ответ на действия РФ, дестабилизируют ситуацию в Украине. С тех пор их периодически продолжают.

Перед каждым очередным продолжением ограничений на саммитах ЕС заслушивают стран-участниц нормандского формата Германию и Францию ​​о состоянии выполнения Минских соглашений.