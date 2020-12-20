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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Джонсон — похититель Рождества: британцы массово покидают Лондон из-за локдауна

В связи с мутацией коронавируса в Великобритании ряд жителей Лондона покидает город. Накануне премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении жестких карантинных правил.

20 декабря на крупнейших вокзалах Лондона замечены большие толпы людей, а на автомобильных магистралях образовались пробки.

Граждане жалуются на усиление карантинных мероприятий и даже создали в соцсетях специальный хэштег #christmasiscancelled, что в переводе означает “Рождество отменено”. Пользователи публикуют фотожабы и мемы, приравнивая Бориса Джонсона к Гринчу — сказочному персонажу из мультфильма, который похитил Рождество.

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Мутация коронавируса в Великобритании

14 декабря в Великобритании зафиксировали мутацию коронавируса. В стране ввели жесткие карантинные правила, которые позволяют праздновать Рождество только с членами одного домохозяйства.

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%.

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