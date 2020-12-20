Джонсон — похититель Рождества: британцы массово покидают Лондон из-за локдауна

В связи с мутацией коронавируса в Великобритании ряд жителей Лондона покидает город. Накануне премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении жестких карантинных правил.
20 декабря на крупнейших вокзалах Лондона замечены большие толпы людей, а на автомобильных магистралях образовались пробки.
Scores of people trying to leave London tonight, just hours before the region is put on lockdown pic.twitter.com/u5UwvVRYFe
— BNO Newsroom (@BNODesk) December 19, 2020
Граждане жалуются на усиление карантинных мероприятий и даже создали в соцсетях специальный хэштег #christmasiscancelled, что в переводе означает “Рождество отменено”. Пользователи публикуют фотожабы и мемы, приравнивая Бориса Джонсона к Гринчу — сказочному персонажу из мультфильма, который похитил Рождество.
He’s a mean one Mr J #christmasiscancelled @BorisJohnson pic.twitter.com/Rdn0rQ2XsS
— Rant Man (@RantMan_UK) December 19, 2020
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It’s one thing to cancel Christmas, it’s another thing to do it last minute after promising to not cancel it all week. #christmasiscancelled pic.twitter.com/KlTrOAh4ui
— AllisonLeon (@allisonleon91) December 19, 2020
Мутация коронавируса в Великобритании
14 декабря в Великобритании зафиксировали мутацию коронавируса. В стране ввели жесткие карантинные правила, которые позволяют праздновать Рождество только с членами одного домохозяйства.
Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса заразнее на 70%.