Джонсон — похититель Рождества: британцы массово покидают Лондон из-за локдауна

В связи с мутацией коронавируса в Великобритании ряд жителей Лондона покидает город. Накануне премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении жестких карантинных правил.

20 декабря на крупнейших вокзалах Лондона замечены большие толпы людей, а на автомобильных магистралях образовались пробки.

Scores of people trying to leave London tonight, just hours before the region is put on lockdown pic.twitter.com/u5UwvVRYFe

Граждане жалуются на усиление карантинных мероприятий и даже создали в соцсетях специальный хэштег #christmasiscancelled, что в переводе означает “Рождество отменено”. Пользователи публикуют фотожабы и мемы, приравнивая Бориса Джонсона к Гринчу — сказочному персонажу из мультфильма, который похитил Рождество.

It’s one thing to cancel Christmas, it’s another thing to do it last minute after promising to not cancel it all week. #christmasiscancelled pic.twitter.com/KlTrOAh4ui

— AllisonLeon (@allisonleon91) December 19, 2020