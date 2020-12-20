Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Джонсон – викрадач Різдва: британці масово покидають Лондон через локдаун

У зв’язку з мутацією коронавірусу у Великій Британії низка жителів Лондона покидає місто. Напередодні прем’єр-міністр країни Борис Джонсон оголосив про запровадження найжорсткіших карантинних правил.

20 грудня на найбільших вокзалах Лондона помічені великі натовпи людей, а на автомобільних магістралях утворилися затори.

Громадяни нарікають на посилення карантинних заходів і навіть створили у соцмережах спеціальний хештег #christmasiscancelled, що у перекладі означає “Різдво скасовано”. Користувачі публікують фотожаби та меми, прирівнюючи Бориса Джонсона до Грінча – казкового персонажа з мультфільму, який викрав Різдво.

Читайте: Новий штам Covid-19: Бельгія та Італія обмежили сполучення з Британією Мутація Covid-19 у Британії та понад 76 млн хворих - коронавірус 20 грудня Чому чоловіки частіше помирають від Covid-19 - дослідження

Мутація коронавірусу у Великій Британії

14 грудня у Великій Британії зафіксували мутацію коронавірусу. У країні запровадили жорсткі карантинні правила, які дозволяють святкувати Різдво лише з членами одного домогосподарства.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що новий штам коронавірусу заразніший на 70%.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка