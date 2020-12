Джонсон – викрадач Різдва: британці масово покидають Лондон через локдаун

У зв’язку з мутацією коронавірусу у Великій Британії низка жителів Лондона покидає місто. Напередодні прем’єр-міністр країни Борис Джонсон оголосив про запровадження найжорсткіших карантинних правил.

20 грудня на найбільших вокзалах Лондона помічені великі натовпи людей, а на автомобільних магістралях утворилися затори.

Scores of people trying to leave London tonight, just hours before the region is put on lockdown pic.twitter.com/u5UwvVRYFe

Громадяни нарікають на посилення карантинних заходів і навіть створили у соцмережах спеціальний хештег #christmasiscancelled, що у перекладі означає “Різдво скасовано”. Користувачі публікують фотожаби та меми, прирівнюючи Бориса Джонсона до Грінча – казкового персонажа з мультфільму, який викрав Різдво.

It’s one thing to cancel Christmas, it’s another thing to do it last minute after promising to not cancel it all week. #christmasiscancelled pic.twitter.com/KlTrOAh4ui

— AllisonLeon (@allisonleon91) December 19, 2020