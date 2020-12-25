В это Рождество многим нужны просто объятия: Елизавета II обратилась к нации

Королева Елизавета II записала свое традиционное рождественское послание и сказала, что в этом году из-за пандемии коронавируса, все, чего многие хотят на Рождество, это просто объятия.

Обращаясь к нации, 94-летняя королева неоднократно говорила о надежде на будущее. Она признала, что миллионы британцев не смогут провести свои обычные семейные торжества этого года.

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— Конечно, для многих это время года будет печальным; некоторые оплакивают потерю близких им людей, а другие скучают по друзьям и членам семьи, изолированным в целях безопасности, когда все, что они действительно хотят на Рождество, — это простые объятия или рукопожатие, — сказала Елизавета II.

Также королева отметила, что монаршая семья была вдохновлена ​​историями тех, кто вызвался помочь другим нуждающимся.

Британская королева вынуждена была отказаться от традиционных рождественских праздников и проводить сезон в Виндзорском дворце со своим 99-летним мужем принцем Филиппом.