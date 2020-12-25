PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Цього Різдва багатьом потрібні просто обійми: Єлизавета ІІ звернулась до нації

Королева Єлизавета ІІ записала своє традиційне різдвяне послання і сказала, що цьогоріч через пандемію коронавірусу, все, чого багато людей хочуть на Різдво, це просто обійми.

Звертаючись до нації, 94-річна королева неодноразово говорила про надію на майбутнє. Вона визнала, що мільйони британців не зможуть провести свої звичайні сімейні торжества цього року.

Читайте: Без салютів і в Zoom: Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя у режимі онлайн

– Звичайно, для багатьох цей час року буде сумним; деякі оплакують втрату близьких їм людей, а інші сумують за друзям і членам сім’ї, ізольованими з метою безпеки, коли все, що вони дійсно хочуть на Різдво, – це прості обійми або потиск руки, – сказала Єлизавета ІІ.

Також королева зауважила, що монарша родина була натхненна історіями тих, хто зголосився допомогти іншим нужденним.

Британська королева змушена була відмовитися від традиційних різдвяних свят і проводить сезон у Віндзорському палаці зі своїм 99-річним чоловіком принцом Філіпом.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка