Курс биткойна поставил очередной рекорд на торгах 30 декабря, завершая месяц ростом почти на 50%, что является наилучшей динамикой с мая 2019 года.

Стоимость криптовалюты подскочила в ходе торгов на 6,2%, до $28 572,1.

Если в прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, то в этом году ситуация изменилась. Биткойн, подорожавший почти в четыре раза в этом году, преодолел рекорд 2017 года еще 30 ноября, после чего продолжает расти.

Читайте: Свыше $27 тыс. – новый рекорд биткоина

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Среди известных инвесторов, вкладывающихся в биткойны — миллиардеры Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер, а также Square Inc., Microstrategy Inc. и Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

Перспектива криптовалюты

Мнения относительно природы биткойна и перспектив криптовалюты по-прежнему расходятся. С одной стороны, есть те, кто считает биткойн инструментом хеджирования на фоне ослабления доллара и ожидаемого ускорения инфляции, с другой стороны — те, кто ставит под сомнение ценность криптовалют как класса активов, отмечая их спекулятивный характер.

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюте гражданам США.

Источник: MarketWatch