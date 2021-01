Разгоняли сутки — во Франции на новогодней вечеринке задержали 1,6 тыс. человек

Во французском городе Льерон несмотря на карантин состоялась масштабная новогодняя вечеринка. Правоохранители разгоняли людей почти сутки.

Глава Министерства внутренних дел сообщил, что сейчас задержаны 1,6 тыс. человек, принимавших участие в массовом гулянье. Также были найдены два вероятных организатора праздника. Ими оказались два парня 1998 года рождения.

Кроме нарушений карантина — несоблюдения комендантского часа и отсутствия масок, на вечеринке также обнаружили большое количество наркотиков.

Je salue l’action des services de l’Etat et de la @gendarmerie depuis 48h sur la #RaveParty illégale de #Lieuron. Plus de 1600 verbalisations, garde-à-vues, des saisies de matériels et groupe électrogène. Les enquêtes se poursuivent sous la direction du procureur de la République pic.twitter.com/LcQR8SU2pT

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021