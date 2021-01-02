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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Разгоняли сутки — во Франции на новогодней вечеринке задержали 1,6 тыс. человек

Во французском городе Льерон несмотря на карантин состоялась масштабная новогодняя вечеринка. Правоохранители разгоняли людей почти сутки.

Глава Министерства внутренних дел сообщил, что сейчас задержаны 1,6 тыс. человек, принимавших участие в массовом гулянье. Также были найдены два вероятных организатора праздника. Ими оказались два парня 1998 года рождения.

Кроме нарушений карантина — несоблюдения комендантского часа и отсутствия масок, на вечеринке также обнаружили большое количество наркотиков.

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В Турции задержали 267 человек за организацию новогоднего теракта

Турецкие правоохранители провели длительное задержание людей, готовивших теракты на Новый год. Операция длилась с 20 по 31 декабря.

Во время нее было задержано 267 человек, более 100 из них — граждане Турции.

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