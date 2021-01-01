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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В новогоднюю ночь мужчина открыл стрельбу в центре Львова

Во Львове задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии во время новогодней ночи стрелял из травматического пистолета.

Около 1.30 1 января на проспекте Шевченко сотрудники полиции услышали выстрелы. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и держал в руках пистолет, похожий на Форт-17Р.

В результате полиция задержала 37-летнего мужчину. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, два магазина, в котором было 16 патронов и шесть патронов в стволе пистолета.

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Правоохранители составили протокол по ст. 174 КУоАП — стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах.

Во время новогодней ночи в Украине произошло немало чрезвычайных событий. Так, на пожарах погибли девять граждан, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Пожары произошли в Днепропетровской области, Запорожской области и Одессе.

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