Во Львове задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии во время новогодней ночи стрелял из травматического пистолета.

Около 1.30 1 января на проспекте Шевченко сотрудники полиции услышали выстрелы. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и держал в руках пистолет, похожий на Форт-17Р.

В результате полиция задержала 37-летнего мужчину. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, два магазина, в котором было 16 патронов и шесть патронов в стволе пистолета.

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Йшов в центрі Львова з пістолетом у руках і здійснив постріли — патрульні виявили порушника #патрульнаполіція #lvivpolice

Деталі ????https://t.co/sOjJGrrUMF pic.twitter.com/OTIb1eu5si — Lviv.patrol.police (@PressLviv) January 1, 2021

Правоохранители составили протокол по ст. 174 КУоАП — стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах.

Во время новогодней ночи в Украине произошло немало чрезвычайных событий. Так, на пожарах погибли девять граждан, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Пожары произошли в Днепропетровской области, Запорожской области и Одессе.