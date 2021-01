Розганяли добу – у Франції на новорічній вечірці затримали 1,6 тис. осіб

У французькому місті Льєрон попри карантин відбулася масштабна новорічна вечірка. Правоохоронці розганяли людей майже добу.

Очільник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що наразі затримано 1,6 тис. осіб, які брали участь у масовому гулянні. Також було знайдено двох ймовірних організаторів свята. Ними виявилися два хлопці 1998 року народження.

Окрім порушень карантину – недотримання комендантської години та відсутності масок, на вечірці також виявили велику кількість наркотиків.

Je salue l’action des services de l’Etat et de la @gendarmerie depuis 48h sur la #RaveParty illégale de #Lieuron. Plus de 1600 verbalisations, garde-à-vues, des saisies de matériels et groupe électrogène. Les enquêtes se poursuivent sous la direction du procureur de la République pic.twitter.com/LcQR8SU2pT

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021