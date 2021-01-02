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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Розганяли добу – у Франції на новорічній вечірці затримали 1,6 тис. осіб

У французькому місті Льєрон попри карантин відбулася масштабна новорічна вечірка. Правоохоронці розганяли людей майже добу.

Очільник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що наразі затримано 1,6 тис. осіб, які брали участь у масовому гулянні. Також було знайдено двох ймовірних організаторів свята. Ними виявилися два хлопці 1998 року народження.

Окрім порушень карантину – недотримання комендантської години та відсутності масок, на вечірці також виявили велику кількість наркотиків.

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У Туреччині затримали 267 осіб за організацію новорічного теракту

Турецькі правоохоронці провели довготривале затримання осіб, які готували теракти на Новий рік. Операція тривала з 20 по 31 грудня.

Під час неї було затримано 267 людей, понад 100 з них – громадяни Туреччини.

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