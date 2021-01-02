Готовили теракты на Новый год — в Турции задержали 267 человек

В Турции задержали 267 человек, которые готовили теракты на Новогоднюю ночь. Силовики проводили операцию в 33 провинциях с 20 по 31 декабря.

Среди задержанных 106 человек — граждане Турции, а остальные имеют паспорта других стран. У них было изъято три винтовки, три пушки, патроны и 2 кг вещества, которое используется для изготовления взрывчатки.

Также было собрано цифровые и материальные доказательства противоправной деятельности.

Читайте: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Терроризм в США

В декабре в Нью-Йорке стреляли в местном кафедральном соборе. У стен здания собралось более 200 человек, чтоб послушать рождественское выступление хора.

Во время этого на место прибыл мужчина с оружием и открыл огонь. Подробнее о стрельбе в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Министерство внутренних дел Турции