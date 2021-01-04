Критиковал финансовую систему: в Китае исчез известный миллиардер Джек Ма

Миллиардер и основатель одной из крупнейших компаний КНР Alibaba Group 56-летний Джек Ма исчез и перестал появляться онлайн.

Эксперты и журналисты заметили, что из общественной жизни Китая Ма Юнь исчез вскоре после того, как выступил с жесткой критикой финансовой системы страны и предложением начать реформы.

В частности, он публично заявил, что китайские банки работают с менталитетом “ломбарда”.

Последнюю публикацию в Twitter 56-летний миллиардер сделал еще 10 октября.

Отмечается, что также осенью по просьбе правительства Китая был проведен ряд антимонопольных расследований в делах корпорации Alibaba Group и ее дочерних компаний.

Джек Ма был бессменным руководителем шоу талантов среди бизнесменов Africa’s Business Heroes. Вскоре после начала расследования его страница на сайте шоу была уничтожена, финальный эпизод сняли уже без участия Джека.

Кто такой Джек Ма

Джек Ма входит в первую двадцатку самых богатых людей мира по версии Forbes.

Его состояние оценивается в $38,8 млрд. В 2020 году Ма удалось обогатиться на $1,5 млрд.

Карьера Джека Ма началась с преподавания английского языка. Сейчас он владеет одной из крупнейших в Китае и мире корпораций в сфере электронной коммерции.

В 2019 году миллиардер посетил Украину. В Харькове он выступил перед студентами Харьковского национального университета имени Каразина, а также на Киевском международном экономическом форуме.

Также известно, что Джек Ма женат более 30 лет со своей бывшей однокурсницей Чжан Ин. Вместе пара воспитывает сына и дочь.