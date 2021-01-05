Во Франции продлят карантин и усилят комендантский час

Правительство Франции продлит действие жесткого карантина из-за роста динамики заболеваемости коронавирусом.

Также в регионах будет усилен комендантский час — вместо 20.00 он будет начинаться в 18.00.

Жесткий карантин во Франции должен был действовать до 20 января. Правительство также постановило, что все заведения общественного питания, работу которых запретили во время карантина, будут получать финансовую помощь.

По состоянию на начало января Франция остается антилидером в Западной Европе по количеству случаев коронавируса.

На фоне критической ситуации страна дважды объявляла локдаун.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано 2 717 059 случаев коронавируса, 65 549 из которых — летальные.