В июле 2026 года в Украине продолжает работать обновленный механизм социальной поддержки, в рамках которого помощь малообеспеченным семьям постепенно интегрировали в систему базовой социальной помощи.

Такой подход предполагает объединение нескольких государственных выплат в одну модель, где размер поддержки зависит от состава домохозяйства и его доходов.

Помощь малообеспеченным семьям в июле 2026 года: суммы выплат

Основой для назначения помощи остаются нормы законодательства о государственной социальной поддержке, прожиточном минимуме и государственном бюджете на 2026 год.

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В рамках реформы в единую систему социальной помощи включили несколько видов выплат. В частности, речь идет о поддержке малообеспеченных семей, помощи одиноким родителям, выплатах многодетным семьям, временной помощи детям, не получающим алименты, а также поддержке лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью.

В июле базовая социальная помощь рассчитывается с учетом ориентировочной базовой величины в 4 500 грн. Такая сумма применяется для первого члена семьи, детей младше 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I–II групп. Для других совершеннолетних членов домохозяйства предусмотрено 70% этой суммы – 3 150 грн.

После определения общей базовой суммы для конкретной семьи учитывается ее среднемесячный доход за три месяца. Сумма ежемесячной государственной поддержки определяется как разница между рассчитанным базовым показателем для семьи и ее фактическим доходом.

К примеру, если семья состоит из двух взрослых и одного ребенка, ее базовая сумма будет составлять 12 150 грн. Если средний доход такой семьи за месяц равен 7020 грн, государство может доплачивать 5 130 грн ежемесячно.

В то же время получить помощь могут не все заявители. Законодательство предусматривает ряд ограничений, по которым выплаты могут не назначить. В частности, основанием для отказа может служить ситуация, когда трудоспособные члены семьи более трех месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу, не ведут предпринимательскую деятельность и не состоят на учете в центре занятости.

Также на решение о назначении пособия могут повлиять значительные затраты или наличие сбережений. Речь идет о покупках или накоплениях на сумму более 100 тыс. грн в течение последнего года. Исключения являются расходы на лечение, обучение или оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, помощь могут не назначить семьям, имеющим в собственности второе жилье или более одного автомобиля в возрасте до 15 лет, если для таких случаев не предусмотрены отдельные исключения.

Оформить помощь в июле 2026 можно как онлайн, так и оффлайн. Заявку можно подать через портал Пенсионного фонда Украины или приложение Дія. Также документы принимаются в ЦНАПах, сервисных центрах ПФУ, органах местного самоуправления или по почте.

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