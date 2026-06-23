Покушение на представителя ГУР: правоохранители задержали еще одного подозреваемого
- Правоохранители задержали еще одного подозреваемого по делу о подготовке покушения на представителя ГУР Минобороны Украины.
- По данным следствия, 34-летний бывший военнослужащий был посредником между российскими спецслужбами и организатором преступления.
- Фигуранту сообщили о подозрении, суд взял его под стражу, а расследование в отношении всех причастных к организации покушения продолжается.
Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на представителя ГУР.
Покушение на представителя ГУР: задержали еще одного фигуранта
Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при содействии собственной безопасности украинской разведки установили и задержали еще одного фигуранта дела о покушении на заказное убийство представителя ГУР Минобороны Украины.
По данным следствия, 34-летний бывший военнослужащий являлся посредником между представителями спецслужб РФ и организатором преступления. Он обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания от заказчиков, координировал подготовку покушения и гарантировал выплату вознаграждения за его исполнение.
Фигуранту доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержание провели при силовой поддержке спецподразделения “ТОР”. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис генерального прокурора.
Напомним, 8 июня 2026 года правоохранители сорвали покушение на убийство представителя ГУР, по сообщениям СМИ речь идет об Андрее Юсове. Был задержан 38-летний организатор преступления.
Следствие установило, что за убийство чиновника военной разведки Украины, также являющегося заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, российские спецслужбы обещали $100 тыс. и уже выплатили аванс в размере $22 тыс.
Досудебное расследование и установление всех причастных к организации преступления продолжается.
Фото: ГУР