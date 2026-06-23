Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в подготовке покушения на представителя ГУР.

Покушение на представителя ГУР: задержали еще одного фигуранта

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при содействии собственной безопасности украинской разведки установили и задержали еще одного фигуранта дела о покушении на заказное убийство представителя ГУР Минобороны Украины.

По данным следствия, 34-летний бывший военнослужащий являлся посредником между представителями спецслужб РФ и организатором преступления. Он обеспечивал коммуникацию между соучастниками, передавал указания от заказчиков, координировал подготовку покушения и гарантировал выплату вознаграждения за его исполнение.

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Фигуранту доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание провели при силовой поддержке спецподразделения “ТОР”. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, 8 июня 2026 года правоохранители сорвали покушение на убийство представителя ГУР, по сообщениям СМИ речь идет об Андрее Юсове. Был задержан 38-летний организатор преступления.

Следствие установило, что за убийство чиновника военной разведки Украины, также являющегося заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, российские спецслужбы обещали $100 тыс. и уже выплатили аванс в размере $22 тыс.

Досудебное расследование и установление всех причастных к организации преступления продолжается.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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