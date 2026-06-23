На временно оккупированной территории Херсонской области россияне намеренно создают условия для распространения сибирской язвы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как РФ создает условия для распространения сибирской язвы в Херсонской области

По информации ГУР, речь идет о свозе туш инфицированного сибирской язвой скота в скотомогильники на временно оккупированной территории Херсонской области.

Сейчас смотрят

– Всего таких объектов здесь насчитывается до полусотни, из них наибольшую угрозу составляют около десяти, в частности, скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт, – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки уточняют, что российские оккупанты избавляются от зараженных животных без соблюдения никаких санитарных норм. Художественные туши не сжигают на огне, а просто закапывают в землю.

Там отмечают, что многие объекты находятся в заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов. В то же время расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 км.

На оккупированных территориях заброшенные скотомогильники с инфицированным скотом не обустраивают защитными сооружениями или ограждениями. Серьезная угроза биологической безопасности возникает из-за проседания почвы на местах захоронений и полного бездействия оккупантов по их обслуживанию.

Некоторые из этих объектов находятся в зонах с высоким залеганием грунтовых вод. Это значительно повышает риск распространения споры сибирской язвы, возбудитель которой может оставаться жизнеспособным в земле от нескольких десятилетий до века.

Как утверждают в ГУР, это создает прямую угрозу гражданскому населению и аграрному сектору из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных.

В Главном управлении разведки не исключают, что Россия может использовать скотомогильники для проведения взрывной операции, например, чтобы предъявить обвинения в сторону Украины в якобы изготовлении или применении “биологического” оружия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.