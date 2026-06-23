РФ создает условия для вспышки сибирской язвы в Херсонской области
- На оккупированной части Херсонской области россияне запустили скотомогильники и незаконно хоронят там инфицированный сибирской язвой скот без соблюдения санитарных норм.
- Из-за высоких грунтовых вод и бездействия оккупантов возникла угроза масштабного биологического заражения, которое РФ может использовать для провокаций против Украины.
На временно оккупированной территории Херсонской области россияне намеренно создают условия для распространения сибирской язвы.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как РФ создает условия для распространения сибирской язвы в Херсонской области
По информации ГУР, речь идет о свозе туш инфицированного сибирской язвой скота в скотомогильники на временно оккупированной территории Херсонской области.
– Всего таких объектов здесь насчитывается до полусотни, из них наибольшую угрозу составляют около десяти, в частности, скотомогильники, расположенные в районе населенных пунктов Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт, – говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки уточняют, что российские оккупанты избавляются от зараженных животных без соблюдения никаких санитарных норм. Художественные туши не сжигают на огне, а просто закапывают в землю.
Там отмечают, что многие объекты находятся в заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов. В то же время расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 км.
На оккупированных территориях заброшенные скотомогильники с инфицированным скотом не обустраивают защитными сооружениями или ограждениями. Серьезная угроза биологической безопасности возникает из-за проседания почвы на местах захоронений и полного бездействия оккупантов по их обслуживанию.
Некоторые из этих объектов находятся в зонах с высоким залеганием грунтовых вод. Это значительно повышает риск распространения споры сибирской язвы, возбудитель которой может оставаться жизнеспособным в земле от нескольких десятилетий до века.
Как утверждают в ГУР, это создает прямую угрозу гражданскому населению и аграрному сектору из-за повышенной опасности заражения почв и здоровых животных.
В Главном управлении разведки не исключают, что Россия может использовать скотомогильники для проведения взрывной операции, например, чтобы предъявить обвинения в сторону Украины в якобы изготовлении или применении “биологического” оружия.