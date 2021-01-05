У Франції продовжать карантин і посилять комендантську годину

Уряд Франції продовжити дію жорсткого карантину через зростання динаміки захворюваності на коронавірус.

Також у регіонах буде посилено комендантську годину – замість 20.00 вона розпочинатиметься о 18.00.

Жорсткий карантин у Франції мав діяти до 20 січня. Уряд також постановив, що усі заклади громадського харчування, роботу яких заборонено під час карантину, отримуватимуть фінансову допомогу.

Станом на початок січня Франція залишається антилідером у Західній Європі за кількістю випадків коронавірусу.

На тлі критичної ситуації країна двічі оголошувала локдаун.

З початку пандемії у Франції зареєстровано 2 717 059 випадків коронавірусу, 65 549 з яких – летальні.