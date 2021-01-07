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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Британия поддерживает санкции против РФ: в посольстве опровергли ослабление мер

Великобритания продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Информация об ослаблении санкций в отношении страны-агрессора, которую распространили СМИ, не соответствует действительности.

— Великобритания придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными, — говорится в сообщении британского посла Мелинды Симмонс.

Читайте: В ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода

В то же время представитель страны объяснила выдачу лицензии портам Крыма.

— Общая лицензия, которую выдало британское Министерство финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики, — добавила Мелинда Симмонс.

Санкции против РФ

ЕС продлил действие экономических санкций против РФ.

Ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: British Embassy Kyiv

Фото: Dreamstime

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