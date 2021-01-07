Великобритания продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.
Информация об ослаблении санкций в отношении страны-агрессора, которую распространили СМИ, не соответствует действительности.
— Великобритания придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными, — говорится в сообщении британского посла Мелинды Симмонс.
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В то же время представитель страны объяснила выдачу лицензии портам Крыма.
— Общая лицензия, которую выдало британское Министерство финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики, — добавила Мелинда Симмонс.
Санкции против РФ
ЕС продлил действие экономических санкций против РФ.
Ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года.
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Источник: British Embassy Kyiv