Великобритания продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Информация об ослаблении санкций в отношении страны-агрессора, которую распространили СМИ, не соответствует действительности.

— Великобритания придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными, — говорится в сообщении британского посла Мелинды Симмонс.

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В то же время представитель страны объяснила выдачу лицензии портам Крыма.

— Общая лицензия, которую выдало британское Министерство финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики, — добавила Мелинда Симмонс.

Санкции против РФ

ЕС продлил действие экономических санкций против РФ.

Ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года.

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Источник: British Embassy Kyiv