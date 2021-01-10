Импичмент Трампу: Пенс готов взять власть в свои руки

Вице-президент США Майк Пенс рассматривает возможность применения 25 поправки Конституции относительно действующего президента США в случае, если поведение Дональда Трампа будет нестабильным.

Поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту.

В команде Пенса существует определенная обеспокоенность по поводу рисков процесса импичмента, поскольку Трамп может совершить какие-то необдуманные действия, которые могут создать опасность для нации.

Импичмент Трампу

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии готова представить статью для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

11 января демократы вынесут на рассмотрение соответствующий документ. Конгрессмен Тед Лью отметил, что уже 180 человек выразили поддержку статье.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена.

По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за штурм Капитолия.