Политические отношения “застыли”: Лукашенко готов возобновить диалог с Киевом

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что готов улучшить отношения с Украиной, хотя Киев не признает итогов президентских выборов в республике.

Лукашенко отметил, что не держит зла на Владимира Зеленского и утверждает, что экономические отношения между двумя странами продолжают развиваться.

— Однако политические отношения между странами “застыли”. Но Минск готов снова взаимодействовать с Киевом. Но инициативу в начале диалога должна проявить украинская сторона. Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался, — отметил Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Согласно результатам голосования, ЦИК объявила, что победил Александр Лукашенко.

В то же время белорусы не согласились с этим и начали выходить на массовые акции протеста, требуя, чтобы Лукашенко ушел с должности. Они убеждены, что победу на выборах одержала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В то же время Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть, когда в стране примут новую Конституцию.