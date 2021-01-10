Політичні відносини “застигли”: Лукашенко готовий відновити діалог з Києвом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий покращити відносини з Україною, хоча Київ не визнає підсумків президентських виборів в республіці.

Лукашенко зазначив, що не тримає зла на Володимира Зеленського і стверджує, що економічні відносини між двома країнами продовжують розвиватися.

– Однак політичні відносини між країнами “застигли”. Хоча Мінськ готовий знову взаємодіяти з Києвом. Але ініціативу на початку діалогу повинна проявити українська сторона. Я би відповідав, і може якась розмова б зав’язалась, – зазначив Лукашенко.

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Самопроголошений президент

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Згідно з результатами голосування, ЦВК оголосила, що переміг Олександр Лукашенко.

Водночас білоруси не погодилися з цим і почали виходити на масові акції протесту, вимагаючи, щоб Лукашенко пішов з посади. Вони переконані, що перемогу на виборах отримала лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Водночас Олександр Лукашенко заявив, що віддасть владу, коли в країні ухвалять нову Конституцію.