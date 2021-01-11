Нападение на Конгресс США: открыли 25 дел о внутреннем терроризме

После беспорядков в Конгрессе США власти нарушили более 25 дел о случаях внутреннего терроризма.

Об этом заявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

По его данным, во время беспорядков также обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, что позволяет предположить, что большую беду удалось предотвратить.

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Однако Кроу выразил обеспокоенность, что в беспорядках участвовали действующие военные и военнослужащие в резерве.

По данным издания Associated Press, большую часть задержанных в связи с беспорядками в здании Капитолия составляют старые сторонники президента США Дональда Трампа.

К таким выводам пришли журналисты агентства, изучив соцсети и другую информацию, касающуюся 120 задержанных.

Многие из них распространяли в соцсетях после выборов в ноябре информацию о том, что они прошли с нарушениями.

Массовый митинг в Вашингтоне, который после выступления Дональда Трампа превратился в штурм Капитолия, прошел 6 января.

Именно в тот день Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Во время штурма Капитолия пострадали десятки человек, пять человек погибли. Воспользовавшись ситуацией, демократы предложили заранее отстранить Трампа от должности.