Вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался вдаваться к 25-й поправке к Конституции.

Об этом он написал в письме спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Пенса, применение двадцать пятой поправки в таком случае создало бы ужасный прецедент.

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— Сейчас, когда до срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров, — Ред.) задействовали 25-й поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны, соответствуют нашей конституции, — говорится в письме.

Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Накануне Пелоси сказала, что Палата представителей попытается принять резолюцию единогласно 11 января утром, призывая Пенса и Кабинет Трампа применить 25-ю поправку и устранить Трампа с должности.

Если резолюцию не примут единогласно, тогда меру вынесут на всеобщее голосование.

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