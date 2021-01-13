Палата представителей США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа от власти

Палата представителей США приняла резолюцию, которая призывает вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить от власти главу государства Дональда Трампа.

Резолюцию поддержали 223 законодателя, против выступили 205. Среди проголосовавших “за” — один республиканец.

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Однако, если Пенс откажется применять этот механизм, то члены Палаты представителей рассмотрят вопрос об объявлении импичмента.

25-я поправка к Конституции США предполагает отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.

Майк Пенс против отстранения Трампа