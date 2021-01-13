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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Турция одобрила китайскую вакцину Sinovac от коронавируса

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции после 14 дней тестирования одобрило экстренное использование вакцины CoronaVac от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Срочность такого решения объяснили тем, что население нуждается в безотлагательной вакцинации против Covid-19.

Вакцинация медиков в Турции начнется уже 14 января.

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В конце декабря Минздрав Украины сообщил о заключении соглашения с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса.

Украина уже подписала контракт и осуществила оплату.

Первые 700 тыс. доз вакцины Sinovac Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.

Источник: Anadolu

Фото: Dreamstime

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