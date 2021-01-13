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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Туреччина схвалила китайську вакцину Sinovac від коронавірусу

Агентство щодо ліків та медичного обладнання Туреччини після 14 днів тестування схвалило екстрене використання вакцини CoronaVac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Терміновість такого рішення пояснили тим, що населення потребує негайної вакцинації проти Covid-19.

Вакцинація медиків у Туреччині розпочнеться вже 14 січня.

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Наприкінці грудня МОЗ України повідомив про укладання угоди з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти коронавірусу.

Україна вже підписала контракт та здійснила оплату.

Перші 700 тис. доз вакцини Sinovac Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.

Джерело: Anadolu

Фото: Dreamstime

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