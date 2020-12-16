ВОЗ направит в Ухань расследовательную группу — дата

Группа международных экспертов под эгидой ВОЗ посетит китайский Ухань, где был обнаружен первый в мире случай коронавируса.

Расследование начнется уже в начале 2021 и продлится 4-5 месяцев.

Еще до объявления пандемии Covid-19 эксперты ВОЗ уверяли, что смертельный вирус передался от животных людям на так называемом влажном рынке, где можно было приобрести сырое мясо десятков видов экзотических животных.

Вместе с быстрым распространением вируса миром менялась и мнение исследователей. Теперь считается, что вспышка могла просто усилиться на рынке.

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По предварительной информации, вирус происходит от летучих мышей, но промежуточное животное-хозяин, передавшее его от летучих мышей человеку, до сих пор остается неизвестным.

Отмечается, что Китай почти полгода отказывался от предоставления возможности провести расследование относительно природы происхождения коронавируса.

Вирус разработан в лаборатории — версия США

Еще весной 2020 один из самых известных телеканалов США Fox News заявил, что коронавирус разработали в китайской лаборатории как биологическое оружие против человечества.

Согласно их источникам, первый человек, который заразился коронавирусом — это сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань.

Впоследствии активным защитником этой версии стал и сам президент США Дональд Трамп.

В разгар пандемии сразу несколько американских штатов оформили судебные иски против официального Пекина по обвинению в умышленном распространении опасного вируса.