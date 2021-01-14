Розслідування почалося: експерти ВООЗ прибули у китайський Ухань

Вранці 14 січня місія ВООЗ прибула в Китай. Літак приземлився в Ухані.

Групу експертів зустріли співробітники у противірусних захисних костюмах і машини швидкої допомоги.

Наступні два тижні місія у повному складі проведе на карантині, після чого розпочнеться розслідування.

Окрім природи походження коронавірусу Covid-19, експерти планують відтворити картину того, як почалася епідемія.

Офіційно про візит місії ВООЗ влада Китаю повідомила у понеділок, 11 січня.

Сама ж ВООЗ вперше оголосила про плани відвідати Ухань ще у грудні 2020 року. Китай майже півроку відмовлявся від надання можливості провести розслідування.

Розслідування походження Covid-19 ВООЗ протриває 4-5 місяців.

Ще до оголошення пандемії Covid-19 експерти організації запевняли, що смертельний вірус передався від тварин людям на так званому вологому ринку, де можна було придбати сире м’ясо десятки видів екзотичних тварин.

За попередньою інформацією, вірус походить від кажанів, але проміжна тварина-господар, яка передала його від летючих мишей людині, досі залишається невідомою.

Джерело: CGTN

Фото: CGTN