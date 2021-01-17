Лидеры стран Большой семерки (G7) могут провести встречу в очном формате в 2021 году.

Предварительно ее запланировали на июнь, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Саммит должен состояться на небольшом британском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл.

По словам Джонсона, это место идеально подходит для проведения такого мероприятия.

Если оно все же состоится, то станет первой личной встречей представителей семи стран, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, за последние два года. Как гостей на него пригласили лидеров Южной Кореи, Австралии и Индии.

Саммит должен был состояться и в 2020 году, однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

Возвращение РФ в G7

В ноябре 2020 года Палата представителей Конгресса США не поддержала возвращение РФ в состав Большой семерки.

В стране не заинтересованы в восстановлении формата G8.

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