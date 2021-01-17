Лідери країн Великої сімки (G7) можуть провести зустріч в очному форматі у 2021 році.

Попередньо її заплановано на червень, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Самміт має відбутися на невеликому британському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

За словами Джонсона, це місце є ідеальним для проведення такого заходу.

Якщо він все ж відбудеться, то стане першою особистою зустріччю представників семи країн, США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, за останні два роки. Як гостей на нього запросили лідерів Південної Кореї, Австралії та Індії.

Саміт мав відбутися і у 2020 році, однак його скасували через пандемію коронавірусу.

Повернення РФ до G7

У листопаді 2020 року Палата представників Конгресу США не підтримала повернення РФ до Великої сімки.

У країні не зацікавлені у відновленні формату G8.

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