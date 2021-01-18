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Факти / Світ / Росія
Софія Телішевська |

Адвоката не пустили: де перебуває Навальний

Затриманий після повернення із Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в одному із відділень поліції міста Хімки, що в Московській області.

Адвоката до нього пустять близько 9 ранку, 18 січня.

Керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков закликав прихильників влаштувати чергування під відділком, “щоб бути впевненими, що його не відвезуть кудись ще вночі”.

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Повернення Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Росію, де його затримали прямо на паспортному контролі в аеропорту Шереметьєво.

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Чому його затримали?

З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше. Це справа, де судили брата Олексія, звинувачуючи його у начебто розкраданні та легалізації грошей французької фірми.

Тоді він отримав 3,6 роки умовно, а брата Олега ув’язнили.

Крім того, Навальний отримав 5 років випробувального терміну, який мав закінчитися наприкінці 2019 року. Однак у 2017 році його продовжили ще на рік. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії в 2018 році.

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