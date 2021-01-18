Затриманий після повернення із Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в одному із відділень поліції міста Хімки, що в Московській області.

Адвоката до нього пустять близько 9 ранку, 18 січня.

Керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков закликав прихильників влаштувати чергування під відділком, “щоб бути впевненими, що його не відвезуть кудись ще вночі”.

Повернення Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний 17 січня 2021 року повернувся у Росію, де його затримали прямо на паспортному контролі в аеропорту Шереметьєво.

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Чому його затримали?

З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше. Це справа, де судили брата Олексія, звинувачуючи його у начебто розкраданні та легалізації грошей французької фірми.

Тоді він отримав 3,6 роки умовно, а брата Олега ув’язнили.

Крім того, Навальний отримав 5 років випробувального терміну, який мав закінчитися наприкінці 2019 року. Однак у 2017 році його продовжили ще на рік. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії в 2018 році.