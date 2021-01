Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что глубоко обеспокоен решением России арестовать Навального.

Deeply troubled by Russia’s decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021