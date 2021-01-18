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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Уверены в себе политические лидеры не боятся оппозиции: Помпео об аресте Навального

Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что глубоко обеспокоен решением России арестовать Навального.

Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов, — написал Помпео.

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Возвращение Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву в аэропорт Шереметьево.

Его задержали во время прохождения паспортного контроля. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до его решения, Алексей будет находиться под стражей.

Перед этим Навальный выступил с небольшой речью в аэропорту. Он сказал, что все дела в отношении него сфабрикованы, и он ничего не боится.

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