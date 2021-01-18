Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что глубоко обеспокоен решением России арестовать Навального.

— Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов, — написал Помпео.

Deeply troubled by Russia’s decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021

В озвращение Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву в аэропорт Шереметьево.

Его задержали во время прохождения паспортного контроля. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до его решения, Алексей будет находиться под стражей.

Перед этим Навальный выступил с небольшой речью в аэропорту. Он сказал, что все дела в отношении него сфабрикованы, и он ничего не боится.