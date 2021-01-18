Это почти провокация: генсек НАТО осудил РФ за вмешательство в дела Украины

Попытки Российской Федерации вмешаться в интеграционный процесс Украины в НАТО является серьезным нарушением международного права.

Об этом конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер.

Йенс Столтенбер подчеркнул, что ставить под сомнение право Украины решать свое собственное будущее — это “почти провокация”.

Также дипломат оценил ситуацию с Грузией.

— Будет или нет Грузия членом НАТО — это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. То, что сделала Россия, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии, — неприемлемо. То же касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир.