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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Это почти провокация: генсек НАТО осудил РФ за вмешательство в дела Украины

Попытки Российской Федерации вмешаться в интеграционный процесс Украины в НАТО является серьезным нарушением международного права.

Об этом конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер.

— Россия не имеет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО, — сообщил дипломат.

Йенс Столтенбер подчеркнул, что ставить под сомнение право Украины решать свое собственное будущее — это “почти провокация”.

Также дипломат оценил ситуацию с Грузией.

— Будет или нет Грузия членом НАТО — это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. То, что сделала Россия, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии, — неприемлемо. То же касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир.

Дипломат констатировал, что НАТО поддерживает усилия Украины по поиску решений для разрешения конфликта на Донбассе.

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