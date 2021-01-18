Це майже провокація: генсек НАТО засудив РФ за втручання у справи України

Намагання Російської Федерації втрутитися в інтеграційний процес України до НАТО є серйозним порушенням міжнародного права.

Про це під конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер.

– У Росії немає права навіть намагатися втручатися, блокувати або зупиняти членство суверенної держави в НАТО, – повідомив дипломат.

Єнс Столтенбер підкреслив, що ставити під сумнів право України вирішувати своє власне майбутнє – це “майже провокація”.

Також дипломат оцінив ситуацію з Грузією.

– Буде чи ні Грузія членом – це вирішувати Грузії і союзникам, і лише їм. Тому що все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави”. Те, що зробила Росія, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії, – неприйнятно. Те саме стосується, звісно, й України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний світ.

Дипломат констатував, що НАТО підтримує зусилля України щодо пошуку рішень для владнання конфлікту на Донбасі.