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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Впевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції: Помпео про арешт Навального

Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що глибоко стурбований рішенням Росії арештувати Навального.

– Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів, – написав Помпео.

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Повернення Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів в Москву в аеропорт Шереметьєво.

Його затримали під час проходження паспортного контролю. Подальшу міру запобіжного заходу визначить суд, до його рішення, Олексій перебуватиме під вартою.

Перед цим Навальний виступив з невеликою промовою в аеропорту. Він сказав, що всі справи щодо нього сфабриковані, і він нічого не боїться.

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