Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що глибоко стурбований рішенням Росії арештувати Навального.

Deeply troubled by Russia’s decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021