Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що глибоко стурбований рішенням Росії арештувати Навального.

– Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів, – написав Помпео.

Deeply troubled by Russia’s decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021

Повернення Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів в Москву в аеропорт Шереметьєво.

Його затримали під час проходження паспортного контролю. Подальшу міру запобіжного заходу визначить суд, до його рішення, Олексій перебуватиме під вартою.

Перед цим Навальний виступив з невеликою промовою в аеропорту. Він сказав, що всі справи щодо нього сфабриковані, і він нічого не боїться.