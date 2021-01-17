17 января российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву вместе с женой Юлией. Политик прилетает в аэропорт Внуково около 18.20 по киевскому времени.

Навального привезли к самолету в сопровождении полиции. Он не заходил в здание аэропорта и не проходил осмотр вместе с другими пассажирами. Регистрацию за него прошли сотрудники федеральной полиции.

К самолету его привезли на черном авто с мигалками. Также в сопровождении были вторая правительственная машина и экипажи полиции.

В комментарии журналистам на борту самолета Навальный заявил, что считает свое задержание в Москве невозможным.

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В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности, ведь около шести тысяч сторонников намерены встречать оппозиционера.

16 января возле аэропорта Внуково выставили забор. А на стоянке люди, проезжавшие мимо, заметили автозаки ОМОНа.

Пресс-служба аэропорта сравнила прилет Навального с самолетами Люфтваффе в 1941 году.

Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили. — Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) January 17, 2021

Примерно за полчаса до прилета в аэропорт подтянулся ОМОН.

Тем временем полиция начала задерживать близких соратников Навального, в том числе и его брата Олега.

Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 13 января. В тот же день в РФ он был объявлен в розыск, российские правоохранители намерены задержать оппозиционера сразу по прилету во Внуково.

Согласно постановлению, осужденный уклоняется от контроля, поэтому с 27 ноября начались первоначальные розыскные действия, во время которых не удалось установить местонахождение Навального.

В связи с этим 12 января Федеральная служба попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный.