Нэнси Пелоси сумела добиться переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США. Она получила поддержку 216 демократов, благодаря чему преодолела порог в 214 голосов необходимых для избрания.
Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти получил 208 голосов.
Это — четвертый срок 80-летней Пелоси на посту спикера. Она ранее заявляла, что в последний раз претендует на эту роль.
Представительницу демократической партии уже избирали спикером нижней палаты 116-го созыва, 110-го и 111-го созывов Конгресса.
Когда будет инаугурация 46-го президента США
20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.
В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.
Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.
Источник: CBS News