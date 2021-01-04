Нэнси Пелоси сумела добиться переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США. Она получила поддержку 216 демократов, благодаря чему преодолела порог в 214 голосов необходимых для избрания.

Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти получил 208 голосов.

Это — четвертый срок 80-летней Пелоси на посту спикера. Она ранее заявляла, что в последний раз претендует на эту роль.

Представительницу демократической партии уже избирали спикером нижней палаты 116-го созыва, 110-го и 111-го созывов Конгресса.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.

Источник: CBS News