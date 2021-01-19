Мимо Земли 22 января пролетит крупный астероид

Мимо планеты Земля 22 января пролетит космический камень, известный как 2020 YE5, размером 55 метров.

По данным NASA, сегодня он пролетает мимо Марса и должен пролететь на расстоянии около 400 тыс. км от Земли в ближайшие дни.

Астероид движется со скоростью 10,5 км/сек или 37,8 тыс. км/ч. Астронавты NASA отмечают, что на такой скорости космический камень может легко сделать полный оборот вокруг Земли за один час.

Читайте Корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю

Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, исключило вероятность столкновения этого астероида с планетой Земля. Однако космическое тело будет достаточно близко к поверхности Земли, поэтому астронавты могут определить астероид как объект сближается с Землей (NEO).

— NEO — это кометы и астероиды, которые были вытолкнуты гравитационным притяжением прилегающих планет на орбите, которые позволяют им войти в окрестности Земли. Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом по неизменных остатков мусора, образовавшегося в процессе формирования Солнечной системы около 4-6 млрд лет назад, — подчеркнули астрономы.

По словам исследователей, кометы и астероиды, оставшиеся примитивными строительными блоками процесса формирования Солнечной системы, дают ключ к разгадке химической смеси, из которой сформировались планеты.

Разработки для NASA

Украина готовит уникальные месячные разработки для программы NASA Artemis.

Второй президент Украины Леонид Кучма отметил, что документы, подписанные с США, в частности с NASA, это доверие к Украине прежде всего. И мало кто знает, мы в Украине — первые, кто должен был доставить человека на Луну.

Источник: Express