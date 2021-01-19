Мимо Земли 22 января пролетит крупный астероид

Мимо планеты Земля 22 января пролетит космический камень, известный как 2020 YE5, размером 55 метров.
По данным NASA, сегодня он пролетает мимо Марса и должен пролететь на расстоянии около 400 тыс. км от Земли в ближайшие дни.
Астероид движется со скоростью 10,5 км/сек или 37,8 тыс. км/ч. Астронавты NASA отмечают, что на такой скорости космический камень может легко сделать полный оборот вокруг Земли за один час.
Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, исключило вероятность столкновения этого астероида с планетой Земля. Однако космическое тело будет достаточно близко к поверхности Земли, поэтому астронавты могут определить астероид как объект сближается с Землей (NEO).
— NEO — это кометы и астероиды, которые были вытолкнуты гравитационным притяжением прилегающих планет на орбите, которые позволяют им войти в окрестности Земли. Научный интерес к кометам и астероидам во многом обусловлен их статусом по неизменных остатков мусора, образовавшегося в процессе формирования Солнечной системы около 4-6 млрд лет назад, — подчеркнули астрономы.
По словам исследователей, кометы и астероиды, оставшиеся примитивными строительными блоками процесса формирования Солнечной системы, дают ключ к разгадке химической смеси, из которой сформировались планеты.
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Источник: Express